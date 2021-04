Ruim 4,6 miljoen coronaprikken gezet in Nederland

In de afgelopen week zijn er naar schatting 787.843 mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarmee zijn er tot nu toe 4.688.307 prikken gezet, staat op het coronadashboard. Het gaat om eerste inentingen en herhalingsprikken bij elkaar.

In de voorgaande twee weken werden respectievelijk bijna 675.900 en 476.480 mensen inge├źnt. Op 6 januari is er in Nederland begonnen met vaccineren om mensen te beschermen tegen Covid-19. Volgens gezondheidsinstituut RIVM daalt het aantal besmettingen onder ouderen die zijn gevaccineerd al weken.