Rutte: net genoeg verbetering voor eerste versoepelingen

Eigenlijk is de situatie rond het coronavirus “niet ongelofelijk veel” veranderd vergeleken met vorige week, toen het kabinet nog terugdeinsde voor de eerste versoepelingen van de maatregelen. “Maar wel net genoeg”, meent demissionair premier Mark Rutte, die het risico nu wel aandurft.

Dat betekent goed nieuws voor horeca-ondernemers, die na maanden sluiting hun terrassen volgende week woensdag weer buiten mogen zetten. Gasten zijn alleen welkom in de middaguren, en onder strikte voorwaarden. Voordat, in Ruttes woorden, “de bitterballen” op tafel komen, moet iedereen weer weg zijn.

Ook winkeliers krijgen wat meer lucht. Zij mogen vanaf volgende week nog net zoveel klanten ontvangen als nu, maar die hoeven geen afspraak meer te maken. Als dat leidt tot onverantwoord lange rijen in de winkelstraten, kunnen die in het uiterste geval worden gesloten. Ook markten mogen helemaal open, mits 1,5 meter afstand wordt bewaard.

De gehate avondklok komt volgende week na drie maanden ten einde. Het dringende advies om thuis niet meer dan een bezoeker te ontvangen, wordt verruimd naar maximaal twee gasten. “We weten dat dit voor veel mensen de lastigste maatregel is om na te leven”, aldus Rutte. Maar: “twee personen is nog altijd heel weinig”, realiseert hij zich ook.

Zoals eerder beloofd mogen studenten in het hoger onderwijs vanaf maandag 26 april onder voorwaarden weer fysiek naar college. Daarnaast worden theorie-examens voor het rijbewijs weer mogelijk, en gaat het aantal maximale aantal aanwezigen bij uitvaarten omhoog van vijftig naar honderd.

“We zijn blij dat dit nu kan, want de samenleving snakt naar meer ruimte”, zegt Rutte. “Zonder risico’s gaat het niet”, benadrukt hij. “Maar de risico’s moeten wel verantwoord zijn.” De druk op de ziekenhuizen blijft immers hoog. “We kunnen ons heel weinig tegenvallers permitteren omdat het in de zorg nog altijd alle hens aan dek is en voorlopig ook zal blijven.”

Rutte spreekt van “een balanceeract”. Het wordt volgens hem ook “alleen maar belangrijker” om de basisregels (afstand houden, handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten) te blijven volgen. Hij erkent ook dat het kabinet meer risico wil nemen dan het RIVM. Het gezondheidsinstituut wilde pas versoepelen bij een daling van het aantal ziekenhuisopnames.

De rest van de versoepelingsplannen blijft afhankelijk van hoe de situatie in de ziekenhuizen zich verder ontwikkelt. En als het daar alsnog misgaat, moeten de maatregelen mogelijk weer worden aangescherpt. “Als ineens de cijfers over een breed front verslechteren, moet je altijd weer bereid zijn om te kijken wat nodig is”, aldus Rutte.

Al met al gaat Rutte er nog altijd van uit dat tegen de zomervakantie de meeste coronamaatregelen niet meer nodig zullen zijn, omdat dan het overgrote deel van de bevolking zal zijn gevaccineerd.

Het kabinet komt op 3 mei met een nieuwe persconferentie over besluiten die op 11 mei zullen ingaan. Ook komt het kabinet op 3 mei met een nieuw reisadvies dat na 15 mei gaat gelden.