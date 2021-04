Rutte vindt versoepelingen spannend maar verantwoord

De versoepelingen die het kabinet dinsdagavond aankondigde, zijn “ongelofelijk spannend”. Dat zei demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie. De besmettingscijfers en druk op de zorg zijn nog altijd buitengewoon hoog.

Volgens Rutte moet er bij de versoepelingen rekening gehouden worden met de mensen in de zorg, die nog altijd te maken hebben met een “dagelijkse werkelijkheid van volle bedden, doodzieke patiënten en hollen, hollen hollen”. Maar, zo citeerde hij de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls: het is niet mogelijk om “met nul risico” uit de coronacrisis te komen. Rutte noemde de eerste stap “behoedzaam en voorzichtig”.

Vanaf woensdag 28 april worden enkele coronamaatregelen versoepeld. Zo eindigt de avondklok die ochtend om half 5. Daarnaast mogen mensen per dag weer twee mensen thuis ontvangen in plaats van één. Winkels krijgen weer meer mogelijkheden om klanten te ontvangen. Ook de horeca mag de terrassen weer openen, tussen 12.00 en 18.00 uur. Wel gelden er allerlei restricties. Op termijn zou de openingstijd opgeschoven kunnen worden, zei Rutte.

Volgens de premier is het “geen gok” om nu deze verruimingen door te voeren terwijl de druk op de ziekenhuizen nog erg groot is. De opvallend hoge stijging van opgenomen coronapatiënten die dinsdag werd gemeld, is volgens hem een “dagpiek”. Wel erkende Rutte dat het kabinet nu afwijkt van het RIVM. Dat wil pas versoepelingen doorvoeren als de dagelijkse opnamen in de ziekenhuizen niet alleen volgens voorspellingen maar ook daadwerkelijk afnemen.