Segers: geen rol voor CU in formatie, wil wel meepraten

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers blijft erbij dat hij voor zijn partij geen rol ziet in de vorming van een nieuwe coalitie, zo gaf hij dinsdag aan na zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Maar Segers zegt dat hij wel altijd “op de inhoud wil meepraten”. Vertrouwen in samenwerking begint volgens hem met de inhoud.

Nieuwe kabinetsdeelname had Segers zelf resoluut uitgesloten twee dagen na het debat over de geklapte verkenning. In het Nederlands Dagblad kondigde hij aan dat de ChristenUnie niet meer opnieuw in een kabinet stapt met VVD-leider Mark Rutte. Maar dit weekend gaf Segers op een partijcongres toe dat hij zijn kritiek minder op de persoon had moeten toespitsen. Het was hem te doen om de niet-dienstbare overheid en die kritiek staat volgens hem overeind.

Op de vraag of de deur voor Rutte echt potdicht zit, herhaalde hij dat hij geen rol voor de ChristenUnie ziet in de formatie. “Ik neem geen andere positie in. Maar het valt of staat niet met één man”, aldus Segers. Zijn partij zal zich wel altijd verantwoordelijk opstellen, zei hij. Het gaat volgens Segers nu echt om de inhoud en de omslag in de huidige bestuurscultuur.

Segers is verder zeer te spreken over een regeerakkoord dat niet helemaal wordt dichtgetimmerd door een toekomstige coalitie. Zo wordt meer overgelaten aan de Tweede Kamer. “Dat neemt niet weg dat er gevoelige onderwerpen zijn waar potentieel onenigheid over zou kunnen zijn. Daar moet je het ook over hebben, zonder dat dit leidt tot het afdichten van een regeerakkoord.” Volgens de fractieleider heeft iedere partij wel een gevoelig thema. Voor de ChristenUnie zijn vooral medisch-ethische onderwerpen principieel erg belangrijk.