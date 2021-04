UNICEF pleit opnieuw voor volledig openen middelbare scholen

UNICEF Nederland doet opnieuw een dringende oproep de middelbare scholen per direct te heropenen. De kinderrechtenorganisatie zegt zich grote zorgen te maken dat de opening van het voorgezet onderwijs niet wordt genoemd in het ‘openingsplan’ van het kabinet.

Op middelbare scholen wordt wel fysiek onderwijs gegeven. Maar vaak komen kinderen niet elke dag naar school en worden de fysieke schooldagen verdeeld onder de jaarlagen. Volgens UNICEF staat de kwaliteit onder druk en is de toegang tot fysiek onderwijs mondjesmaat. “De gedeeltelijke schoolsluiting gaat al zijn achttiende week in. Wij vinden dat het openingsplan van het kabinet dé plek is om prioriteit te geven aan volledige opening van het voortgezet onderwijs”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

De organisatie benadrukt dat kinderen recht hebben op toegang tot en beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs. “Fysiek onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat gaat verder dan alleen kennis opdoen. Ook het socialiseren met leeftijdgenoten en het ontwikkelen van het eigen individu gebeurt op school.”

De organisatie wil dat er snel een plan komt waarin een streefdatum en concrete stappen staan.