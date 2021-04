‘Versoepelingen horeca helpen veel cafés en restaurants niet’

De versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd voor de horeca zijn een “eerste kleine stap” voor de sector. Maar volgens FNV-bestuurder Edwin Vlek, die zich bij de vakbond richt op de horeca, biedt het openen van de terrassen geen oplossing voor een groot deel van de cafés en restaurants. En die terrassen mogen straks ook nog maar open zijn tot 18.00 uur.

“Het is fijn dat de horeca weer iets mag en dat er weer iets van perspectief is. We zijn wel teleurgesteld door de beperkingen die dit met zich meebrengt, waardoor de versoepelingen niet direct bijdragen aan herstel van de sector, alleen in minimale mate”, aldus Vlek. Door de vele nog altijd geldende beperkingen kan er volgens hem eigenlijk niet echt gesproken worden van een opening van de horeca.

Kijken naar wat wel kan in de horeca in plaats van wat niet, is juist nu belangrijk, geeft Vlek verder aan. “Kijk bijvoorbeeld naar de hotels. Vakantiegangers in deze hotels verplaatsen zich nu buiten de hotels om elders eten te halen. Dit terwijl ze als een soort van besloten groep in het hotel dit veel beter kunnen doen in de hotel-restaurants zelf.” Ook voorziet de FNV’er dat de handhaving straks lastig zal blijven doordat de terrassen al om 18.00 uur dicht zullen moeten.