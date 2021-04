Waakhond EMA geeft advies over Janssen-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt naar verwachting dinsdag rond 17.00 uur met conclusies van het onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het Janssen-coronavaccin.

Zorgminister Hugo de Jonge besloot vorige week om dit vaccin voorlopig nog niet te laten toedienen, na het advies van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson. Het EMA deed onderzoek naar het vaccin na meldingen uit de Verenigde Staten over mogelijk ernstige bijwerkingen. Het gaat om bloedstolsels in de hersenen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

Zeker zes mensen kregen na vaccinatie last van zeldzame bloedstolsels in de hersenen. Zeker één vrouw overleed daaraan, een andere vrouw verkeerde in kritieke toestand. In de Verenigde Staten kregen bijna 7 miljoen mensen het coronavaccin van Janssen. Nederland kreeg onlangs de eerste 80.000 doses van het bedrijf uit Leiden. Die zouden onder andere aan ziekenhuismedewerkers worden toegediend. Maar coronaminister Hugo de Jonge maakte snel bekend dat Nederland geen vaccin van Janssen toedient totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA.