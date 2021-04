Winkel mag open zonder afspraak, maar strenge voorwaarden gelden

Winkeliers mogen klanten zonder afspraak ontvangen, maar dat betekent niet dat er geen regels meer in de winkelstraat gelden. Kleine winkels mogen vanaf 28 april spontaan maximaal twee mensen per verdieping toelaten, voor grote winkels geldt een maximum van één klant per 25 vierkante meter, zei demissionair premier Mark Rutte in de persconferentie op dinsdag.

Rutte doet voor de uitvoering “een beroep op gemeenten, brancheorganisaties en individuele ondernemers om deze spannende stap in goede banen te leiden”. Net als vorig jaar moeten winkeliers en hun koepels helpen met de handhaving. Ook moeten zij ervoor zorgen dat 1,5 meter afstand wordt gehouden en er niet te veel mensen tegelijkertijd in de winkel staan.

In december gingen boeken- en kledingwinkels dicht, net als alle andere niet-essentiële winkels. Sinds begin maart kunnen mensen hier wel op afspraak winkelen. Die afspraak moet zeker vier uur van tevoren worden gemaakt. Vanaf volgende week is zo’n afspraak dus niet meer nodig.

Mocht het misgaan en winkelstraten te druk worden, dan kunnen ze worden gesloten. De koepelorganisatie, waar vaak de winkeliers in het stadscentrum lid van zijn, moet bijvoorbeeld voorkomen dat er lange rijen ontstaan in de winkelstraten.

Mondkapjes blijven binnen verplicht, en klanten moeten zoveel mogelijk alleen naar de winkel komen, benadrukte de premier. Warenmarkten mogen, zolang 1,5 meter afstand wordt gehouden, volledig open.