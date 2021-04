Compensatieverzoek ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

Zo’n vierhonderd gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire hebben onterecht een bericht gekregen dat de Belastingdienst geen reden ziet om aan hen de 30.000 euro compensatie te betalen die werd toegezegd aan de slachtoffers van het schandaal. Een groep van 1350 ouders kreeg ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) meldt dit aan de Tweede Kamer. Zij biedt in die brief haar “excuses aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren”.

De groep die sowieso recht heeft op compensatie, krijgt het bedrag nog uitbetaald voor de deadline die het kabinet zichzelf heeft opgelegd. Dit gebeurt voor 1 mei, zegde Van Huffelen toe. De overige 1350 gevallen moeten snel beoordeeld worden. Zij die wel recht hebben op deze zogenoemde ‘Catshuisregeling’ krijgen het geld op 12 mei uitbetaald. Op woensdag begint de zogenoemde herstelorganisatie van de Belastingdienst met het bellen van de ouders.

Het gaat om ouders “waarbij de data-analyse ten onrechte suggereerde dat zij voor hun kinderen geen toeslag hadden aangevraagd”, legt Van Huffelen uit. “De fout zat specifiek bij ouders die kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd vóór 2012, toen nog gebruik werd gemaakt van een ander verwerkingssysteem binnen Toeslagen.”

Kort nadat de ouders de brief met afwijzing hadden ontvangen, namen veel ouders contact op met de herstelorganisatie. “Ik vind deze fout zeer pijnlijk voor de betrokken ouders, die na jarenlange onzekerheid nu weer met een onjuiste brief worden geconfronteerd”, schrijft de staatssecretaris.