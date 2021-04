De leukste tips en weetjes over de huid

Het is ons allergrootste orgaan: de huid. Wist je dat het lichaam van een gemiddelde volwassene bestaat uit zo’n twee vierkante meter huid? We mogen goed voor dit orgaan zorgen, elke dag weer, zeker nu de zon weer vaker schijnt. Bij alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland gaat het bij 52 procent van de gevallen om huidkanker. Deze vorm van kanker is meestal te voorkomen. Wij hebben een aantal weetjes en tips over de huid voor je op een rijtje gezet.

Huid weetjes

Je huid vernieuwt zichzelf om de 28 dagen. Dit laat maar weer zien hoe wijs en ingenieus ons lichaam is. De huid is een fijne leefomgeving voor menig bacterie: op elke vierkante centimeter menselijke huid leven er zo’n 8 miljoen (noodzakelijke) bacteriën. Zij zorgen ervoor dat zweet gaat ruiken, want zweet is van zichzelf geurloos. Per minuut stoot onze huid maar liefst 40.000 dode huidcellen af.

Gebruik zonnebrandcrème

De huid veroudert in rap tempo en als je veel in de zon zit, gaat dat extra snel. Al vanaf je dertigste verloopt de cel vernieuwing een stuk minder soepel. Daarom is het belangrijk om al vanaf jonge leeftijd goed voor je huid te zorgen en je huid in te smeren met een beschermende factor. Dit geldt ook voor licht bewolkte herfstdagen. Een crème met zonnefactor beschermt je huid en gaat veroudering tegen. Zonnebrand is de beste anti-rimpelcrème.

Vitamine C

Vitamine C is een belangrijke vitamine voor de huid, want die beschermt het lichaam tegen vrije radicalen die een rol spelen in het verouderingsproces van de huid. Het helpt ook bij de aanmaak van collageen, het bindweefsel dat de huid stevig houdt. Je kan vitamine C smeren op je huid, maar je kan het ook eten. Kiwi of citrusfruit heeft veel vitamine C, spruitjes en boerenkool ook. Naast vitaminerijke voeding kan je ook dagelijks een supplement slikken. Daarmee ondersteun je ook je immuunsysteem. Worteltjes, sinaasappels, paprika en spinazie bevatten bètacaroteen; goed voor de cel aanmaak van de huid.

Shea butter

De huid kan droog aanvoelen. Dit betekent niet meteen dat je te weinig drinkt. Met name tijdens de menopauze kan de huid door de afname van het hormoon oestrogeen een stuk droger worden. Producten met shea butter erin, gewonnen uit de noten van de sheabomen, kunnen helpen deze droogte tegen te gaan. Shea butter bevat meerdere vetzuren en is rijk aan vitamine F. Shea butter kopen kan je online doen, waarbij je kan kiezen voor biologische en fairtrade shea butter.

Rust en ontspanning

Veel huidproblemen worden veroorzaakt door stress, ongezonde levensstijl keuzes, te veel zonlicht, onverwerkte emoties, hormoon veranderingen en verkeerde huidproducten. Als er veel onrust van binnen zit, laat de huid ons dit zien, met name in ons gezicht. Smeren is belangrijk, maar voldoende slaap en rust ook. Te veel scrubben kan voor problemen zorgen, zoals puistjes. Meer dan één keer per week is niet nodig. Veel cosmetica en huidproducten bevatten ingrediënten waardoor de huid geïrriteerd kan raken. Kijk dus eerst naar de ingrediënten als je iets op je huid smeert. Ze zeggen weleens: als je het niet kan eten, smeer het dan ook niet op je huid.