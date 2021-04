Droog en vrij zonnig op Koningsdag, prima terrasweer erna

Koningsdag, komende dinsdag, verloopt waarschijnlijk droog met aardig wat zon, zo verwacht Weer.nl. Hetzelfde weerbeeld geldt voor de dag erna, wanneer de terrassen weer beperkt opengaan. Prima terrasweer, hoewel het aan de frisse kant kan blijven.

Er bestaat vanaf maandag ook een kans dat de wind naar het oosten draait en de temperaturen daardoor wat omhoog gaan. In dat geval zou het op Koningsdag 14 of 15 graden kunnen worden, met plaatselijk mogelijk wat uitschieters naar boven. Het weer leent zich ook goed om voor het eerst sinds tijden weer een terrasje te pakken, als deze vanaf woensdag 28 april onder voorwaarden weer open mogen tussen 12.00 en 18.00 uur. In de tweede helft van volgende week blijft het een afwisseling van zon en wolken, en als de zon schijnt is dat prima terrasweer, aldus Weer.nl.