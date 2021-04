Eerste prikken met Janssen-vaccin gezet

Nederland begint vanaf woensdag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. In de ochtend krijgt een aantal ggz-medewerkers de eerste prik met dit vaccin, in het museum Boerhaave in Leiden. Zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Henri Lenferink zijn daarbij aanwezig.

De Jonge maakte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend dat het vaccineren met Janssen gaat beginnen, na onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar een zeldzame combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA is dat inderdaad een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, maar wegen de voordelen op tegen de nadelen.

Nederland kreeg vorige week een kleine 80.000 doses van het vaccin binnen. In eerste instantie is het vaccin toebedeeld aan ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen. Aanstaande vrijdag en maandag worden de vaccins van Janssen die reeds zijn geleverd uitgereden naar ziekenhuizen en ggz-instellingen.

In de ziekenhuizen zullen ongeveer 39.000 extra medewerkers onder de 60 jaar met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Binnen de intramurale ggz-instellingen wachten nog ruim 40.000 mensen onder de 65 jaar op een vaccinatie.