Hoekstra zwijgt over achterhouden informatie door kabinet

CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra weigerde na zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink te reageren op beschuldigingen dat het inmiddels demissionaire kabinet bewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Hij verwacht dat daarover snel een Kamerdebat zal worden gehouden. “Ik ga daar nu niet over speculeren.”

RTL Nieuws meldde eerder dat het kabinet tijdens een ministerraad enkele jaren geleden afspraken heeft gemaakt om informatie over de toeslagenaffaire waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet te delen. Hoekstra benadrukt dat wat tijdens de wekelijkse kabinetsvergadering op vrijdag besproken wordt, geheim is en vindt het niet aan hem om daarover “uit de school te klappen”. Uit het stuk komt onder meer naar voren dat er in het kabinet meermaals werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie Pieter Omtzigt. Hoekstra zou hebben gezegd dat er was “geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat niet is gelukt”.

Hoekstra zei na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink daar te staan als CDA-leider, niet als demissionair minister van Financiën. Wel sprak hij zich uit vóór een debat over de onthullingen. Maar hij benadrukte dat het proces “in de goede volgorde” zou verlopen.

Ook de vraag of hij als CDA-leider het voorstel van oppositiepartijen steunt om de betreffende notulen openbaar te maken, weigerde hij te beantwoorden.