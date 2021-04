Ministerie: afstand houden belangrijk, ook voor gevaccineerden

Het is van belang dat gevaccineerden zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus blijven houden, zoals afstand houden, handen wassen en op openbare plekken binnen een mondkapje dragen. Dat benadrukt het ministerie van Volksgezondheid.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) kwam woensdag met een nieuw advies aan de EU-lidstaten. Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt het agentschap.

“Op dit moment weten we wel dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen ziekte en sterfte door het virus”, reageert het ministerie. “Maar het is nog niet volledig zeker dat mensen na vaccinatie anderen niet meer kunnen besmetten met het virus.” Het kabinet vindt het daarnaast onwenselijk onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn.

Het ministerie gaat de nieuwe richtlijn goed bestuderen. “Het ECDC noemt een aantal specifieke situaties waarin specifieke maatregelen versoepeld kunnen worden. In Nederland zijn we daar al mee bezig. Zo worden sommige maatregelen in de verpleeghuizen, waar veel van de bewoners en het personeel gevaccineerd zijn, stap voor stap versoepeld.”