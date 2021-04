Ploumen ziet geen beweging bij Rutte om vertrouwen te herstellen

VVD-leider Mark Rutte heeft wat de PvdA betreft de afgelopen weken geen stappen gezet om het vertrouwen te herstellen. “Ik zie daar geen beweging”, zei partijleider Lilianne Ploumen na een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Een flink deel van de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen in Rutte meer. Dat komt omdat hij in de verkenningsfase heeft gelogen over het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Ploumen laat weten wel nog steeds open te staan voor regeringsdeelname. “Voor mij is het belangrijkste hoe ik het meeste bereik voor de mensen die op ons gestemd hebben, dat kan in oppositie zijn of in een coalitie.”

Verder wil de PvdA-leider dat er een andere cultuur komt op het Binnenhof. Het maakt haar dan niet uit of er een dik of een dun regeerakkoord komt. Tjeenk Willink is van mening dat een gedetailleerd regeerakkoord geen goed idee is. Dat zou niet helpen bij de door de Kamer gewenste bestuurlijke vernieuwing.

De informateur spreekt woensdag met de leiders van de acht grootste partijen in de Tweede Kamer. Dinsdag kwamen de kleinere partijen langs.