Reizigersvereniging krijgt meer meldingen over volle treinen

Reizigersvereniging Rover heeft de afgelopen drie weken 200 meldingen over volle treinen ontvangen, dat is 30 procent meer dan over de hele maand maart. Rover meldt dat reizigers vooral klagen over de treintrajecten waar de NS vanwege de coronacrisis met minder treinen is gaan rijden.

Het toegenomen aantal meldingen komt doordat meer mensen met de trein gaan. In de maand maart ging 30 procent van het ‘normale’ aantal reizigers met de trein. In april is dat 40 procent. “Sinds mensen mogen winkelen op afspraak en de scholen weer open zijn is het drukker in de trein,” zegt Rover-directeur Freek bos. “We hopen dat nu er verdere versoepelingen komen de NS ook weer meer treinen inzet.”

Een groot deel van de klachten gaat over de intercity’s tussen Roermond en Eindhoven, Den Haag en Rotterdam, en Gouda en Amersfoort. Daarnaast krijgt de reizigersvereniging meldingen over drukte in de sprinters tussen Uitgeest en Amsterdam Centraal.

Ook heeft de NS volgens Rover op een aantal plekken kortere treinen dan normaal ingezet. “Veel reizigers melden daarom dat ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden en zich daarom niet veilig voelen,” zegt Bos. “We roepen de NS op om langere treinen in te zetten.”