Vaccineren kan in Utrecht tot bijna middernacht

In de Jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf woensdag tot bijna middernacht gevaccineerd tegen corona. De GGD Regio Utrecht onderzoekt daarmee hoe groot de bereidheid is om zich op latere tijdstippen te laten inenten. Dat kon tot nu toe van 08.00 uur tot 20.00 uur, maar wordt verlengd tot 23.45 uur.

De eerste indruk is dat die bereidheid groot is. Dinsdag bleek al dat alle tijdslots tot ’s avonds laat voor de hele week waren volgeboekt.

De ruimere openingstijden gelden ook zolang de avondklok nog van kracht is. Omdat vaccinatie een medische ingreep is zijn mensen met een afspraak vrijgesteld van de avondklok. Ze moeten wel een ingevulde eigen verklaring meenemen. Als ze staande worden gehouden na afloop kunnen ze hun vaccinatiebewijs laten zien.