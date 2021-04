Wilders: toeslagenkwestie roept ook vragen op over CDA en D66

Als de ministers uit het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte inderdaad bewust informatie hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer, zoals RTL Nieuws woensdag meldt, is dat voor PVV-leider Geert Wilders reden om ook het vertrouwen op te zeggen in andere partijleiders die in dat kabinet zitten. Wilders vindt dat het formatieproces waar de Kamer nu in zit dan opgeschort moet worden, zei hij na zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Wilders pleit al langer voor nieuwe verkiezingen omdat hij vindt dat de kiezer de kans moet krijgen om zich opnieuw uit te spreken naar aanleiding van Ruttes opstelling in het toeslagendossier. Dat stelde hij al in het debat van 1 april, naar aanleiding van nieuwe informatie over een leugen die Rutte had verteld in het formatieproces over de positie van Pieter Omtzigt.

CDA-leider Wopke Hoekstra en D66-leider Sigrid Kaag zijn minister in het demissionaire kabinet, en waren dat al in 2019. Welke rol zij gespeeld hebben in de ministerraad waarover RTL Nieuws woensdag bericht, is nog onduidelijk. Hoekstra wilde daar ook niets over zeggen. De ChristenUnie is ook onderdeel van de scheidende coalitie, maar ChristenUnie-leider Segers bleef Kamerlid en was dus geen onderdeel van het kabinet.

Geert Wilders uitte na zijn gesprek met Tjeenk Willink ook nog kritiek op de informateur. Hij verwijt de minister van staat de belangen van Mark Rutte te dienen door het in deze fase van de informatie primair over de inhoudelijke hoofdlijnen van een eventueel nieuw regeerakkoord te hebben. Het komt Rutte volgens Wilders goed uit dat er niet over hem wordt gesproken, maar over “allemaal inhoudelijke puntjes” die de aandacht afleiden.