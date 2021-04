Kamer praat over reeds vertrokken militairen in Afghanistan

De Tweede Kamer praat donderdag over de inzet van tachtig extra militairen in Afghanistan. Die zijn wel al woensdagavond laat naar dat land vertrokken. De militairen zijn nodig voor de beveiliging van de NAVO-missie daar, omdat de verwachting is dat de veiligheidssituatie zal verslechteren. De manschappen moeten ook zorgen dat de terugtrekking ordentelijk gaat verlopen.

Vorige week werd bekend dat uiterlijk op 11 september een einde komt aan de NAVO-missie waarvoor circa 160 Nederlandse militairen actief zijn in Mazar-e-Sharif. De Amerikanen hadden eerder met de Taliban afgesproken dat de buitenlandse troepen op 1 mei weg zouden zijn. Nu dat niet lukt, bestaat de vrees dat de Taliban buitenlandse militairen gaan aanvallen.

Over de inzet van Nederlandse militairen debatteert de Tweede Kamer, hoewel dit keer de militairen wel al naar Afghanistan zijn gereisd. Zij zouden eigenlijk op donderdag, het dag van het debat, vertrekken. Maar omdat er voor die vlucht geen toestemming bleek te zijn, zijn ze woensdag al overgevlogen. Toch worden de militairen nog niet ingezet voordat het debat is afgelopen. Zij zullen hoe dan ook uiterlijk 30 april met hun werkzaamheden beginnen.

De Nederlandse militairen adviseren Afghaanse veiligheidsdiensten. Dat doen ze onder Duits commando. De regering in Berlijn probeert haar circa 1100 militairen al in juli terug te halen. Daarover moet binnen de NAVO nog overeenstemming worden bereikt. Als de Duitsers weggaan, vertrekken de Nederlanders ook, omdat ze afhankelijk zijn van de Duitsers.

In de Tweede Kamer zal een meerderheid het verzoek steunen om extra militairen te sturen. Wel zijn er zorgen over hoe het verder gaat met Afghanistan nadat de buitenlandse troepen zijn vertrokken. De Afghaanse veiligheidsdiensten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van financiĆ«le steun uit het buitenland. In Afghanistan zijn zo’n 10.000 NAVO-militairen.