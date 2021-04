Nabestaanden ex-vrouw Hazes boos over beelden in NPO-documentaire

De nabestaanden van Ellen Wolf, de ex-vrouw van zanger André Hazes, zijn boos op AVROTROS en producent Vincent TV omdat zij nooit zijn benaderd om goedkeuring te geven aan Kleine Jongen, een serie over het leven van Hazes.

Eerder liet ook Roxeanne Hazes, de dochter van André, weten dat de makers haar wensen over de serie hadden genegeerd. In de documentaire zaten zonder haar toestemming persoonlijke beelden van Roxeanne en haar vader, vlak voor zijn dood in 2004.

Ellen Wolf overleed in 2005. De weduwnaar van Wolf haalt op Facebook donderdag uit naar de makers van de serie. “In deel twee van Kleine Jongen worden beelden en filmpjes vertoond van Ellen”, schrijft Joppe de Ree. “Als nabestaanden zijn wij nooit gevraagd of geïnformeerd om goedkeuring of deelname. (…) Wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen. Wij hebben contact gezocht met #avrotros en de productiemaatschappij om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen.”

AVROTROS weigerde hier gehoor aan te geven. Daarom meent de familie nu via Facebook naar buiten te moeten treden. Wolf was de tweede vrouw van Hazes. Zij waren getrouwd tussen 1981 en 1990. Het jaar daarna trouwde Hazes met Rachel, het voormalige kindermeisje van de familie.