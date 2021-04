Ollongren wil makelaars spreken over ondoorzichtige woningverkoop

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil met makelaars in gesprek om te kijken hoe het biedingsproces op koophuizen eerlijker gemaakt kan worden. De verkoop van huizen verloopt te vaak ondoorzichtig, en makelaars lijken niet altijd de belangen van de kopers of verkopers te dienen. Ollongren maakt zich zorgen over het gebrek aan transparantie, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Verschillende makelaarsorganisaties hebben al afspraken gemaakt over het biedingsproces, maar het gaat toch nog te vaak mis, concludeert de minister in haar brief. Ze noemt bijvoorbeeld gesloten biedingen, waarbij potentiƫle kopers een blind bod mogen uitbrengen. Het is dan niet de bedoeling dat na die biedingen nog onderhandeld wordt, maar soms gebeurt dat toch.

Aan dat soort praktijken moet een einde komen, vindt de minister. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en die moeten nagekomen en gecontroleerd worden, vindt zij. Ook vindt ze dat woningzoekers allemaal tegelijk de kans moeten krijgen om nieuw aanbod te zien, waar nu sommige makelaars al eerder op de hoogte zijn gebracht.

Ollongren roept huizenkopers die tegen oneerlijke praktijken aanlopen op zich te melden bij een van de brancheorganisaties van makelaars, waaronder NVM, of het nieuwe meldpunt van de Vereniging Eigen Huis. “Ik verwacht van de brancheorganisaties dat zij de meldingen en klachten die zij ontvangen serieus nemen, hun leden daarop aanspreken en passende maatregelen treffen om dergelijke praktijken tegen te gaan.” Ze kijkt daarbij ook naar de mogelijkheden van online middelen waarmee de biedingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

De minister wil met de makelaars bespreken hoe zij denken dat de biedingen eerlijker gemaakt kunnen worden. Ze wil ook met projectontwikkelaars in gesprek om het te hebben over de gunning van nieuwbouwhuizen. De vorige Tweede Kamer had haar daar in november toe opgeroepen na een motie van CDA-Kamerlid Julius Terpstra en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.