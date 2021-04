Rechtszaak over doodschieten Bas van Wijk verder met pleidooi

De rechtbank in Amsterdam hervat de rechtszaak tegen Samir El Y., die wordt verdacht van het doodschieten van Bas van Wijk. Het OM eiste maandag een celstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 21-jarige verdachte uit Hoofddorp. Donderdag is de verdediging aan zet.

Het dodelijke schietincident gebeurde op 8 augustus vorig jaar aan de oevers van de Nieuwe Meer in Amsterdam. Volgens het OM wilde Van Wijk (24) op deze zomerse stranddag voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. Dit horloge bleek een imitatie-Rolex.

Advocaat Veerle Hammerstein vindt de eis veel te hoog. Zij zal in haar pleidooi proberen de rechtbank ervan te overtuigen dat haar cliƫnt in een vlaag van verstandsverbijstering heeft geschoten, in een rush van adrenaline. Ook zal ze pleiten voor toepassing van het jeugdstrafrecht en daarmee de oplegging van jeugd-tbs. De verdachte lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathische trekken.

De tengere El Y. zegt dat hij tegenover een grote vriendengroep kwam te staan toen hij verhaal wilde halen na onenigheid. Met zijn wapen wilde hij “indruk maken” op zijn tegenstanders. Het tweede en fatale schot op Van Wijk ging per ongeluk, beweert de verdachte.

Justitie verdenkt El Y. uit Hoofddorp van gekwalificeerde doodslag: Hij heeft volgens het OM zijn slachtoffer gedood om de horlogeroof gemakkelijker te maken. Hammerstein zal betogen dat er geen verband is tussen het meenemen van het horloge en het schieten.

De verdachte krijgt aan het einde van de zittingsdag het laatste woord. De rechtbank doet op 18 mei uitspraak.