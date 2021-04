Verdachte van schilderijenroof Van Gogh en Hals langer vast

De 58-jarige Baarnaar die wordt verdacht van de roof van twee schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals blijft langer vastzitten. De termijn is met negentig dagen verlengd omdat het om een zware verdenking gaat en er gevaar bestaat dat de verdachte opnieuw in de fout gaat. Hij is eerder veroordeeld voor soortgelijke fouten, laat de rechtbank Midden-Nederland weten.

De schilderijen werden vorig jaar gestolen uit het Singer Museum in Laren en museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. In Laren gaat het om de diefstal van het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh. Singer had het doek uit 1884 in bruikleen van het Groninger Museum. Het werd eind maart gestolen.

In Leerdam werd in de nacht van 26 augustus het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals geroofd. Het was de derde keer dat hetzelfde kunstwerk uit 1626 of 1627 werd gestolen. Dat gebeurde eerder ook al in 1998 en 2011. Het schilderij met een geschatte waarde van 15 miljoen euro was toen respectievelijk drie jaar en zes maanden zoek.