Zorgautoriteit: ziekenhuiszorg nog verder in gedrang door corona

Nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle “kritiek planbare zorg” volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen.

Uit de rapportage die donderdag verscheen, blijkt een verdere verslechtering ten opzichte van vorige week. Toen gaf 31 procent van de ziekenhuizen aan de planning niet volledig te halen voor ingrepen die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten.

Eerder op de dag noemde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de situatie al “absoluut zorgwekkend”. Vrijwel geen enkel ziekenhuis levert nog planbare zorg volgens de planning. Onder die noemer vallen ingrepen die wel nodig zijn, maar zonder blijvende schade voor langere tijd kunnen worden uitgesteld. Vorige week zei nog 4 procent hier wel in te slagen, nu is dat gedaald tot 1 procent. Een kwart van de ziekenhuizen levert helemaal geen planbare zorg meer.

Acute zorg die binnen 24 uur noodzakelijk is, en semi-acute zorg die binnen een week is vereist, gaan volgens de NZa-rapportage wel nog steeds volledig door.

Ziekenhuizen hebben door al het uitstel ook steeds minder operatiekamers in gebruik. Inmiddels is dit aantal een derde lager dan normaal. Dit aantal is een fractie lager dan vorige week.

Ook het ‘stuwmeer’ aan uitgestelde behandelingen en verwijzingen blijft toenemen. De laatste twee weken zijn ongeveer 7.000 mensen minder naar medisch specialisten doorverwezen dan normaal. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn volgens de zorgautoriteit al 1,4 miljoen verwijzingen minder gedaan dan normaal te verwachten zou zijn.