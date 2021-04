2 coronapatiënten minder op ic’s, flinke daling in ziekenhuizen

Er liggen twee coronapatiënten minder op de Nederlandse intensive cares dan op donderdag. In totaal liggen 837 mensen met Covid-19 op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De totale bezetting van de ic’s stijgt met twintig tot 1278 bedden, doordat afgelopen etmaal 22 patiënten zonder Covid werden opgenomen.

De intensive cares, die in totaal 1429 plekken hebben, zijn nu voor bijna 90 procent bezet. Daarom is het volgens het LCPS noodzakelijk om de druk op de zorg zo goed mogelijk over het land te verdelen.

Het aantal Covid-patiënten op de ic’s ligt al sinds afgelopen zaterdag boven de 800. Op de verpleegafdelingen liggen vrijdag 1776 coronapatiënten, 67 minder dan donderdag. In totaal liep het aantal patiënten met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen terug met 69 tot 2613. Dat is de grootste daling van deze maand.

Ook werden donderdag negentien patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in minder drukke regio’s, onder wie vier ic-patiënten.