Bestuurder neemt na ongeval de benen en laat twee gewonden achter

Op de snelweg A15 bij Rhoon onder Rotterdam is een auto met drie inzittenden bij een eenzijdig ongeval over de kop geslagen. De bestuurder liet de andere inzittenden achter en sloeg op de vlucht, maar hij werd door de politie even later in de nabijheid van de plaats van het het ongeluk aangehouden.

De twee andere inzittenden van het zwaar beschadigde voertuig raakten gewond, meldt de politie. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van hun verwondingen is niet bekend. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Bij de resten van de wagen werd een gasfles aangetroffen.