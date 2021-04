CBS: meeste kinderen en jongeren voelen zich gezond

Kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar zijn over het algemeen positief over hun gezondheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2019 en 2020. Jongeren worden wel wat negatiever over hun gezondheid naarmate ze ouder worden. Ook vinden jongeren met overgewicht zichzelf vaker ongezond.

Negen op de tien kinderen en jongeren tot 25 jaar zijn positief over hun eigen gezondheid, geven ze aan in een enquĂȘte. Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders of verzorgers de vragen beantwoord. Zij zijn in 97 procent van de gevallen te spreken over de gezondheid van hun kind. Daar staat tegenover dat 88 procent van de jongeren van 18 tot 25 jaar zichzelf gezond vindt. De middelbare scholieren zitten daar ongeveer tussen.

Kinderen en jongeren denken vooral negatiever over hun eigen gezondheid als ze te maken hebben met overgewicht. Zo voelt 83 procent van de kinderen van 12 tot 18 jaar met overgewicht zich gezond, tegen 93 procent van de andere leeftijdsgenoten. Bij jongeren boven de 18 is een vergelijkbaar verschil te zien. De afgelopen jaren is het percentage kinderen en jongeren met overgewicht overigens iets toegenomen.