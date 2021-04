EMA komt met meer info over AstraZeneca

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA komt naar verwachting in de loop van vrijdag met een nieuwe analyse van het coronavaccin van AstraZeneca. Eerder concludeerde het EMA dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het vaccin. Maar de voordelen van de prik zijn over het algemeen genomen nog steeds veel groter dan de nadelen, aldus het EMA.

Die nadelen werden vooral geconstateerd bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van vrijdag 9 april besloot het kabinet om het AstraZeneca-vaccin dan ook alleen aan te bieden aan mensen geboren in 1960 of eerder. Zelf iets anders kiezen is niet mogelijk.