Grapperhaus vindt brandbrief CDA-afdelingen serieus signaal

De brandbrief van een twintigtal lokale CDA-afdelingen is een serieus signaal dat besproken moet worden in de partij. Dat zegt demissionair CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De brandbriefschrijvers noemen kabinetsdeelname in Rutte IV “ongeloofwaardig en geen optie”, en ze verwijten partijleider Wopke Hoekstra dat hij zijn “waardering en erkenning voor Pieter Omtzigt en zijn verhaal” niet naar voren heeft gebracht in de campagne.

Volgens Grapperhaus is discussie alleen maar goed voor een partij. “Ik zou me zorgen maken als de partij van boven zegt: dit gaat er gebeuren. Ik houd van discussie!” Hij vindt het positief dat CDA’ers “het regelmatig niet met elkaar eens zijn. Dat waren we ook in 2010 niet. In 2012 hebben we ook behoorlijke discussies gehad over de koers. Ik vind dat dat erbij hoort, en je komt er altijd uit.”

De brandbrief komt op een gevoelig moment voor het CDA. Vrijdag bespreken de minister in het kabinet of geheime notulen van één of meerdere ministerraden openbaar gemaakt worden. Volgens RTL Nieuws is er in november 2019 bewust afgesproken om bepaalde informatie over het toeslagenschandaal niet naar de Kamer te sturen, die hier nadrukkelijk om had gevraagd. Ook heeft Financiën-minister en inmiddels CDA-leider Wopke Hoekstra volgens RTL gezegd dat de partij heeft geprobeerd Omtzigt tot rede te brengen, maar dat dit mislukte.

Omtzigt is een kritisch Kamerlid, en is bij veel CDA’ers populair. Hij beet zich vast in het toeslagendossier, en bracht samen met collega-Kamerleden en journalisten uiteindelijk het schandaal aan het licht. Het kabinet stapte hierdoor op in januari. In de eerste fase van de kabinetsformatie speelde Omtzigt ook al een belangrijke rol. VVD-leider Mark Rutte ontkende na het uitlekken van een notitie stellig dat hij de naam van het CDA-Kamerlid had genoemd in een verkenningsgesprek. Uit gespreksverslagen bleek dat hij het wel degelijk over het Kamerlid had gehad. Rutte zou hebben gezegd dat er “iets moest” gebeuren met Omtzigt, bijvoorbeeld door hem op een ministerspost te plaatsen.

Over de kabinetsformatie wilde Grapperhaus niets kwijt. “Ik ben bewindspersoon en zit niet in de fractie. Ik heb een andere rol.”