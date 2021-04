Meer productie en levering van Pfizer en Moderna

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA stemt in met maatregelen om de productie van Pfizer-coronavaccins in Puurs in België te vergroten. Ook bij Moderna in Spanje wordt meer mogelijk.

De verruimingen in Puurs zullen naar verwachting “een aanzienlijke impact” hebben op de levering van het Covid-19-vaccin van Pfizer en BioNTech in de Europese Unie, zegt het EMA in een verklaring. “De beslissing van het EMA bevestigt opnieuw dat de fabriek in Puurs in staat is om consistent hoogwaardige vaccins te produceren en stelt Pfizer/BioNTech in staat om het productieproces op deze locatie op te schalen.”

In Rovi in Spanje kunnen de vulactiviteiten van Moderna worden opgevoerd, zo is ook aangekondigd. Dat zal de uiteindelijke leveringen ook ten goede komt.

Hoeveel het allemaal gaat schelen, is nog niet direct duidelijk.