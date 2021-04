Ministerraad praat over nieuwste onthulling in toeslagenaffaire

In de digitale ministerraad wordt vrijdag de laatste onthulling over de toeslagenaffaire besproken. Dan zal ook een besluit moeten worden genomen over de wens van een deel van de Tweede Kamer om de geheime notulen van een aantal ministerraden openbaar te maken.

RTL Nieuws meldde dat het kabinet eerder bewust heeft afgesproken de Kamer niet alle informatie te geven waar die om had gevraagd. Betrokkenen wilden woensdag nog niet ingaan op het verhaal. Volgens premier Mark Rutte is er in de ministerraden niets onoorbaars gebeurd.

Nadat de toeslagenaffaire aan het licht was gekomen, vroeg de Tweede Kamer in 2019 een feitenrelaas. Men wilde onder meer weten wie in de ambtelijke en politieke top van de Belastingdienst op de hoogte was van de misstanden in de op hol geslagen jacht op fraudeurs.

Dat volledige feitenrelaas kwam er niet, en RTL Nieuws meldde deze week dat dat een bewuste beslissing was van de ministerraad. Het medium baseert zich op bronnen die toegang hebben tot de geheime notulen van het wekelijkse kabinetsberaad op vrijdag.

De Kamer wil uiterlijk maandag van het demissionaire kabinet een brief over de affaire en de bewuste notulen. Later in de week zal dan een debat worden gehouden over de zaak. De Kamer komt daarvoor van reces terug.