Rutte: notulen ministerraad over toeslagenaffaire worden openbaar

De notulen van de ministerraad waarin gesproken werd over de toeslagenaffaire worden maandag openbaar gemaakt. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte gezegd na afloop van de ministerraad. Het kabinet maakt daarmee een uitzondering op de regel dat de verslagen van het wekelijks kabinetsberaad strikt vertrouwelijk moeten blijven.

Het kabinet zou volgens een reconstructie waar RTL NIeuws deze week mee kwam, in november 2019 besloten hebben de Tweede Kamer niet alle informatie over het toeslagenschandaal toe te sturen waar zij om had gevraagd. De Kamer eist daar opheldering over en wil volgende week donderdag het reces onderbreken voor een debat over de kwestie.

Rutte noemt het besluit de betreffende notulen vrij te geven “uitzonderlijk”, en gaat ervan uit dat het eenmalig zal zijn. Het besluit is unaniem door de ministerraad genomen, benadrukt hij. Het kabinet komt maandag ook met een uitgebreide reactie op het RTL-verhaal. Daaruit zal volgens de premier duidelijk worden dat er destijds “niets onoorbaars” is gebeurd.