Zonnepanelen op je dak: wel of geen goed idee?

Ruim twintig jaar geleden was het nog heel vooruitstrevend: zonnepanelen op je dak. Inmiddels is het een ingeburgerd fenomeen. Logisch, want een milieuvriendelijke en betaalbare manier om energie op te wekken, is natuurlijk meer dan welkom. Maar zijn zonnepanelen inderdaad altijd een goed idee?

Zonne-energie: van Aristoteles naar de 21ste eeuw

Twintig jaar geleden was een zonnepaneel misschien nog niet zo ingeburgerd, maar het idee om gebruik te maken van zonne-energie gaat al heel ver terug. De Griekse filosoof Aristoteles zou er al mee bezig zijn geweest. De Romeinen hielden er rekening mee bij het bouwen van hun sauna’s en kassen, en onze wetenschappers denker er ook al eeuwen over na.

Op elk dak past een dekseltje

Dat particulieren inmiddels zo’n fancy, high tech systeem op hun dak kunnen leggen, is echter wel vrij nieuw. En er komt een hoop bij kijken: ze zijn er in alle soorten en maten. Voor elke situatie is een aparte berekening te maken, en zijn er speciale zonnepanelen-montagesystemen. Er zijn montagesystemen voor een plat dak, voor verschillende hellingshoeken, voor een klein dak, schuin dak, een pannendak, leiendak of golfplaatdak. Verzin het maar, en de techniek is er.

Zonnepanelen: de kosten

Ze worden bovendien steeds goedkoper, zo stelt Vereniging Eigen Huis. In de regel is het daardoor voor bijna elke particulier een haalbaar plan geworden. Volgens een berekening van Milieu Centraal kost een set van tien panelen, inclusief BTW, omvormer en installatie, nu ongeveer 5000 euro. Volgens hen is dat vijftig procent minder dan het tien jaar geleden kostte.

Zonnepanelen: de opbrengst

Die tien panelen leveren je jaarlijks gemiddeld ongeveer 2300 tot 3000 kWh aan elektriciteit op. Dat is bijna genoeg om een gemiddeld huishouden in haar volledige kWh-behoefte te voorzien, namelijk 3500 kWh. Wat het je uiteindelijk daadwerkelijk oplevert, is afhankelijk van een aantal factoren: het vermogen van je panelen, de ligging ten opzichte van de zon, de hellingshoek waarin ze liggen, de schaduw veroorzaakt door bijvoorbeeld bomen en de kwaliteit van het materiaal. En natuurlijk: de hoeveelheid zonlicht per jaar.

Het perfecte paneel

Als je zonnepaneel op de perfecte plek ligt – richting het zuiden, schaduwvrij en in een hellingshoek van dertig tot veertig graden – en je bent in het bezit van een goede omvormer, kan het snel gaan. Je kan dan rekenen op ongeveer 90 tot 95 kWH per 100 wattpiek (Wp). De hoeveelheid wattpiek van een zonnepaneel is dus iets om op te letten als je zonnepanelen uitzoekt. Gemiddeld heeft een zonnepaneel 320 Wp vermogen.

Gemiddeld na zeven jaar rendabel

Volgens de eerder genoemde berekening van Milieu Centraal verdien je de investering meestal in zeven jaar terug. De levensduur van je panelen is een jaar of 25, dus dat is zeker de moeite waard. Maar om echt te kunnen zeggen of zonnepanelen wel of geen goed idee zijn, moet je eerst een hoop informatie verzamelen. Het is misschien een minder aantrekkelijk plan als de ligging van je huis extreem onhandig is, of als je te maken hebt met ingewikkelde regelgeving omdat je bijvoorbeeld in een monumentaal pand woont.

Ook wel goed om te weten: soms kan je een subsidie krijgen of een vriendelijke lening. Ook ben je volgens de belastingdienst een ondernemer voor de BTW als je energie terug levert aan het energienet. Je mag je BTW-kosten voor de aanschaf en installatie van je panelen daarom terugvragen – als je dit binnen zes maanden doet. Je verdient je panelen dan natuurlijk nog net iets sneller terug.