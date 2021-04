Kampioen SC Cambuur met vuurwerk onthaald

De spelers en staf van kersverse eerste divisie-kampioen SC Cambuur zijn zaterdagochtend om ongeveer 2.15 uur weer teruggekeerd bij het Cambuurstadion in Leeuwarden. Een groep van circa 250 supporters stond de spelersbus op te wachten.

De kampioensploeg werd door de groep luidkeels toegezongen. Diverse fans hadden fakkels bij zich. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Een van de spelers ging op de bus met de fans meedansen. Trainer Henk de Jong toonde voorin de bus de kampioensschaal aan de menigte. De supporters hielden geen anderhalve meter afstand van elkaar. De politie was ruimschoots aanwezig en hield toezicht.

In Leeuwarden was het vrijdagavond vrij rustig geweest. Af en toe werd in de stad vuurwerk afgestoken. Een week eerder verzamelden zich circa tweeduizend fans bij het Cambuurstadion. SC Cambuur stelde zich toen al zeker van promotie naar de Eredivisie.

De gemeente Leeuwarden had mensen opgeroepen om in de nacht van vrijdag op zaterdag niet de straat op te gaan om het kampioenschap te vieren. Op zaterdag 1 mei is er een helikoptervlucht met de spelers en staf boven Leeuwarden. Fans kunnen dan zwaaien vanuit hun tuin. Zaterdag 24 april hangt de vlag op het stadhuis en de Oldehove, twitterde de gemeente even na middernacht.

Vrijdagavond bemachtigde SC Cambuur bij Jong AZ de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Het werd in Alkmaar 2-4 voor de Friezen, terwijl naaste rivaal De Graafschap bleef steken op een gelijkspel tegen Almere City FC. Voor SC Cambuur voelt de titel als gerechtigheid. De club was vorig seizoen koploper toen er in verband met corona een streep door het seizoen werd gezet.