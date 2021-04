Woningmarkt: stijgende prijzen en tekort aan huizen

De aanhoudende krapte en lage rente zorgen ervoor dat de huizenprijzen naar verwachting blijven stijgen. Voor dit jaar wordt een stevige huizenprijsgroei van plus 8,0 procent verwacht, aldus het Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank. Hierdoor stijgen de huizenprijzen nog sneller dan vorig jaar, want toen werd een gemiddelde prijsstijging van plus 7,8 procent gemeten. Nederland zit in de kopgroep qua huizenprijzen van de Europese Unie. In Luxemburg werden huizen het snelst duurder.

Onmogelijk voor starters om huis te kopen

De stijgende huizenprijzen hebben een grote impact, met name voor starters. Daar komt nog bij dat tien jaar geleden negen op de tien starters een woning met een zogenaamde NHG-hypotheek kocht, nu is dat nog maar de helft. In je eentje red je het momenteel sowieso niet; je moet met zijn tweeën zijn, en zonder hulp van ouders kan een starter eigenlijk niet kopen. Het bevorderen van woningaanbod zou nu prioriteit mogen hebben en veel politieke partijen zetten ook in op het verder verhogen van de woningbouwdoelstelling naar 100.000 huizen per jaar.

De Rabobank verwacht voor dit jaar en komend jaar minder huizenverkopen door het gebrek aan aanbod. In 2021 worden 220.000 woningverkopen verwacht en in 2022 210.000. Aan het begin van dit jaar was er nog een flinke toename in het aantal verkochte huizen. In januari wisselden maar liefst 24.516 huizen van eigenaar. Dit is een stijging van bijna veertig procent ten opzichte van januari 2020. Een reden voor deze opleving heeft wellicht te maken met het schrappen van de overdrachtsbelasting voor mensen jonger dan 35 jaar per 2021. In de eerste maand van dit jaar bestond 68 procent van alle verkopen uit nieuwe huiseigenaren jonger dan 35 jaar.

We klussen en verbouwen flink door

Door al die verkopen wordt er door consumenten flink verbouwd en geklust in huis. Nu was klussen al populairder dan ooit, met dank aan de lockdown. Bouwmarkten boekten topomzetten, net als Hubo.nl, waar alle doe-het-zelvers van Nederland terecht kunnen voor alles in en om het huis. Voor veel mensen stond het afgelopen jaar het verfraaien van de woning bovenaan hun to-do lijst, maar ook de tuin krijgt met name rond deze tijd van het jaar veel aandacht. Veel van de klussen die gedaan worden vinden dan ook buitenshuis of in de tuin plaats. Naast klussen en tuinieren houden Nederlanders zich bezig met de voorjaarsschoonmaak, schilderen, behangen of beitsen.

Ondertussen vragen veel dertigers zich af of ze ooit nog wel een geschikt huis zullen vinden. Volgens recente berekeningen heeft Nederland een tekort aan 331.000 woningen. Dit wil niet zeggen dat al die mensen op straat leven, maar dat veel mensen in een huis wonen dat niet bij hen past. Vanuit de politiek wordt er wel ingezien dat er iets moet gebeuren, maar voordat nieuwbouwprojecten opgeleverd kunnen worden, zijn we jaren verder. Dit heeft ook tot gevolg dat minder mensen hun bestaande huis te koop zetten om naar een nieuwbouwwoning te verhuizen.

Impact coronacrisis

Het is nog afwachten wat het komend jaar gaat brengen en wat voor impact de coronacrisis gaat hebben, ook op de huizenmarkt. Als alles geleidelijk aan weer opengaat en er versoepelingen komen, en als straks veel mensen gevaccineerd zijn, zal dit ook voor de economie veranderingen teweeg brengen. En als het toch langer gaat duren, zal dit ook doorwerken richting de verwachtingen voor de huizenmarkt. Een ding staat vast: voor starters zal het voorlopig een uitdaging blijven om aan een geschikte woning te komen.