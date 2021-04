In een woontoren aan de Stadshagen in het Overijsselse Delden zijn vanwege een uitslaande brand en de rookontwikkeling alle bewoners van de appartementen geëvacueerd. Een bewoner is ernstig gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig bij het complex. De brand brak zaterdagavond. Na een kleine twee uur was de brand geblust. Bewoners die hun huis moesten verlaten zijn opgevangen in een zorginstelling in de buurt.