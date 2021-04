Burgemeesters blikken met minister vooruit naar woensdag

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen blikken maandag met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vooruit naar woensdag, als de eerste versoepelingen van de strenge lockdown ingaan. Ze bespreken onder meer handhaving van de strikte regels op terrassen. Die moeten om 18.00 uur sluiten. Politie en handhavers maken zich zorgen dat terrasgangers zich om die tijd groepsgewijs gaan verplaatsen naar parken.

Grapperhaus heeft contact gehad met onder meer de brancheorganisaties. In de digitale vergadering van het Veiligheidsberaad deelt hij met de burgemeesters waar winkeliers en horecaondernemers rekening mee houden. De burgemeesters zijn blij met de versoepelingen, waar zij al weken op hebben aangedrongen. Volgens hen zijn er nu zoveel mensen gevaccineerd dat er buiten meer mogelijk is.

Het Veiligheidsberaad zal het niet speciaal over maatregelen rond Koningsdag hebben. Dinsdag gelden alle strenge coronamaatregelen binnen en buiten nog, dus de feestdag is wat handhaving betreft niet anders dan elke zondag of vrije dag, aldus een woordvoerster van het beraad.