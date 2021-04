Deense tragikomedie Druk wint Oscar

Denemarken heeft met de tragikomedie Druk van regisseur Thomas Vinterberg de Oscar voor beste buitenlandse film gewonnen. De film versloeg daarmee onder meer het Srebrenica-drama Quo vadis, Aida? dat meedeed voor Bosnië.

Druk werd mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. De film, die in de VS uitkwam als Another Round, was bij de bookmakers al favoriet. Druk vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan.

De film is later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien.