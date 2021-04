Drugslab Heerlen ontmanteld: twee aanhoudingen

De politie heeft in Heerlen twee verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de productie van amfetamine. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Vrijdag werd in een pand aan de Pappersjans in de Limburgse plaats een chemisch productielab opgerold.

De gespecialiseerde dienst LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) heeft de illegale fabriek ontruimd.

“De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is groot bij deze gevaarlijke, vaak gekunstelde, fabrieken”, aldus de politie. “Ze vormen een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen.”