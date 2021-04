Familievoorstelling over Gouden Koets

De Gouden Koets heeft theatermakers geïnspireerd tot een familievoorstelling. De Gouden Koets, het cadeau dat niemand wilde heet het theaterstuk voor 8+. Birgit Schuurman speelt koningin Wilhelmina die de koets in 1898, het jaar van haar inhuldiging, kreeg van de bevolking van Amsterdam. Ze was toen al acht jaar koningin als gevolg van de dood van haar vader koning Willem III in 1890.

Urban Myth, Theater De Krakeling en STIP Theaterproducties maken de voorstelling, die op 8 oktober in première moet gaan. In het stuk ontmoet Wilhelmina een jonge Amsterdammer, die in 1883 vanuit Suriname naar Nederland is gehaald om geëxposeerd te worden in het Nederlandse koloniale paviljoen van de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Door de ontmoeting maakt de jonge koningin kennis met een heel andere kijk op haar koningschap, dat tot Suriname reikte.

De Gouden Koets is omstreden door de afbeeldingen die herinneren aan ons koloniale verleden. Op vrijdag 18 juni opent in het Amsterdam Museum de tentoonstelling De Gouden Koets. Het rijtuig is dan na een langdurige restauratie voor het eerst weer voor publiek te zien.