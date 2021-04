Geopende universiteiten geven vooral les aan kleine groepen

Universiteiten richten zich vooral op het organiseren van kleinere werkgroepen en minder op het geven van hoorcolleges. De meestal interactieve werkgroepen zijn moeilijker online te geven, zeggen docenten. Daarbij zijn grote hoorcolleges moeilijk te organiseren als alle studenten 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Maandag zijn de coronamaatregelen voor hogescholen en universiteiten iets versoepeld. Het is de bedoeling dat elke student minstens één keer per week naar de les kan.

De docenten van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam geven vooralsnog alleen werkgroepen. “Die zijn het meest intensief, omdat studenten en docenten veel discussiëren tijdens de werkgroepen,” zegt een woordvoerder van de universiteit. “Hoorcolleges kunnen makkelijk online gegeven worden. Het is in verband met de coronamaatregelen ook ingewikkeld om een college voor honderd studenten te organiseren. Daarom beginnen we op z’n vroegst volgende week met grotere colleges, maar daar hebben we woensdag nog een overleg over.”

De studenten en docenten van de Erasmusuniversiteit zijn blij dat ze weer naar de campus kunnen. “Dit is waar we het voor doen, zei een docent tegen me”, aldus de woordvoerder. “En de studenten zijn ook verheugd weer in het echt met elkaar te kunnen praten.”

Ook de Technische Universiteit Delft organiseert vooral praktische werkgroepen. Het is volgens een woordvoerder te ingewikkeld om 1,5 meter afstand te houden tijdens grote hoorcolleges. Daarnaast hebben de meeste docenten hun hoorcolleges al digitaal voorbereid.

Bij de Universiteit Leiden verschilt de vormgeving van het onderwijs per faculteit. Alle hoorcolleges van geesteswetenschappen zijn online. Andere faculteiten geven hoorcolleges aan ongeveer honderd studenten tegelijk. Normaal zouden die colleges voor ongeveer tweehonderd studenten zijn. De studenten kunnen zich daarvoor inschrijven. “Het is wel even puzzelen”, zegt een woordvoerder. “De docenten moeten nu zowel fysiek als digitaal onderwijs geven, omdat niet alle studenten tegelijk in de collegezalen kunnen zitten.”