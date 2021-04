Horeca trakteert 10.000 ziekenhuismedewerkers op taart

Ziekenhuismedewerkers in delen van de Randstad kunnen deze week rekenen op een taartje tijdens hun werk. Amsterdamse horecazaken delen in totaal 10.000 stukken carrot cake uit om hun waardering te uiten voor het zorgpersoneel in deze coronacrisis.

Onder de noemer #CakesforCare brengt de Stichting Amsterdam Verbindt horecabedrijven samen om ziekenhuismedewerkers te steunen in deze zware tijd. De worteltaarten worden gebakken in de keukens van 23 horecazaken en -instellingen. Ziekenhuizen en priklocaties in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam krijgen de traktatie deze week bezorgd.

Het project is een eenmalige samenwerking van onder meer Amsterdam Marriot Hotel, Horeca Vakcollege, Hotel Jakarta, Hutten Catering, Marleenkookt.nl, RAI Amsterdam, ROC van Amsterdam House of Hospitality en THT.