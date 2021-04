Kamerleden: ‘onthutsend beeld’, kabinet heeft ‘veel uit te leggen’

Kamerleden reageren maandagavond afkeurend en ontstemd op de inhoud van de notulen van de ministerraad die zijn vrijgegeven. DENK-fractieleider Farid Azarkan spreekt van een “onthutsend beeld”. SP-leider Lilian Marijnissen noemt het “ongelofelijk. Dit gaat dus over mensen die kapotgemaakt worden”. PVV-voorman Geert Wilders spreekt van een “corrupte bende” en roept op: “wegwezen!”.

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over kritische Kamerleden van coalitiefracties, onder wie Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiƫn en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

Azarkan zegt daarover: “Ze wilden geen kritische vragen en ze hebben alles geprobeerd, via anderen, om ze te intimideren en te muilkorven. Onbestaanbaar”, zo stelt hij. En: “Ongelofelijk triest dat in de ministerraad mensen niet bezig waren met die gedupeerde ouders, maar met zichzelf, met het redden van het eigen hachje”, twittert hij.

Marijnissen noemt het “afschuwelijk om te lezen dat het kabinet Rutte drukker was met de doofpot dichthouden, dan met de ellende van onschuldige ouders in het toeslagenschandaal oplossen. Doordat de Kamer deze informatie niet kreeg, is de ellende langer doorgegaan. Dit is niet goed te praten. En dan te bedenken dat Mark Rutte dus vindt dat er ‘niets onoorbaars’ is gebeurd”. In de notulen staat dat eventuele precedentwerking breder kan zijn dan alleen voor de Belastingdienst en UWV en dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Marijnissen noemt dat “ongelofelijk. Dit gaat dus over mensen die kapot gemaakt worden. Het interesseert ze niet. Veel uit te leggen donderdag”.

Wilders stelt op twitter: “De Kamer is voorgelogen. Onschuldige mensen gecriminaliseerd. En Rutte, Koolmees, Hoekstra, Ollongren ea bekritiseren Kamerleden die hun werk doen, willen ze sensibiliseren, de mond snoeren en corrigeren. Kaag wil “kaders” voor kamerleden. WEGWEZEN!”. Wilders refereert ook aan het feit dat CDA-minister Ferd Grapperhaus in november 2019 aanbood om, samen met minister Wopke Hoekstra (ook CDA), mee te denken over een manier waarop het kabinet de Tweede Kamer tevreden kon stellen zonder alle informatie over de toeslagenaffaire te verstrekken waar de Kamer om had gevraagd. Grapperhaus vroeg zich af of staatssecretaris Menno Snel (D66) er anders mee zou wegkomen om de Kamer niet volledig te informeren. “Weet je wat, zegt Grapperhaus tegen Snel, ik denk samen met Hoekstra wel even met je mee hoe je ermee wegkomt en net kan doen of je toch een feitenrelaas hebt gestuurd.”

Sylvana Simons van BIJ1 twittert: “Bij het lezen van de #notulen van de ministerraad inzake het #toeslagenschandaal, denk ik eigenlijk alleen maar: besef dat deze zelfde mensen nu de coronapandemie managen…”.