OM houdt requisitoir in megazaak tegen Limburgse Bandidos

Het Openbaar Ministerie formuleert maandag de strafeisen tegen 19 van de in totaal 25 verdachten in de megazaak rond de Limburgse motorclub Bandidos. De zaak van de zes andere verdachten komt in mei aan de orde, zodat het OM ook pas op 26 en 27 mei zijn eisen tegen deze verdachten kan formuleren.

De rechtbank kan zich bijvoorbeeld pas op 25 mei over de zaak tegen vicepresident Marco Hegger buigen. Deze moet namelijk nog door Belgiƫ overgeleverd worden aan Nederland. H. zit daar vast wegens een drugszaak.

Het OM verdenkt de Bandidos van een groot aantal misdrijven, met name deelname aan een criminele organisatie. De afzonderlijke leden worden daarnaast verdacht van telkens andere zaken, zoals witwassen, openlijk geweld, afpersing, wapenbezit en drugshandel. In totaal zijn twintig vermeende leden van de Bandidos gedagvaard, evenals vijf familieleden. Het gaat om 23 mannen en twee vrouwen.

De zaak duurt inmiddels al zes jaar, na het oprollen van het chapter Sittard van de Bandidos in mei 2015. De rechtbank besteedt in totaal 17 zittingsdagen aan de zaak voor de uitspraak, die op 9 juli voorzien is.

Na het requisitoir door het OM maandag volgen vanaf woensdag 28 april de pleidooien van de advocaten van de verdachten.