Politie neemt hanen in beslag wegens mogelijke gevechten

De politie heeft in Laag Zuthem (Overijssel) bijna vijftig hanen en hennen in beslag genomen die mogelijk zijn gebruikt voor illegale hanengevechten. In de loods waar de 33 hanen en 14 hennen werden aangetroffen, vond de politie ook spullen die doorgaans worden gebruikt bij hanengevechten.

De kippen worden nagekeken door een dierenarts en gaan dan naar een opvanglocatie, meldt de politie. Bij het onderzoek werkt de politie samen met onder meer de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De opsporingsdiensten kwamen in actie na een anonieme tip die in september 2020 via Meldpunt144 werd gedaan.