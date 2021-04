Ruim 2800 mensen krijgen lintje

In totaal 2832 mensen hebben maandag een koninklijke onderscheiding gekregen ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen 3060 mensen een lintje kregen.

Ruim een op de drie gedecoreerden is vrouw: 998 vrouwen en 1834 mannen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De meeste gedecoreerden komen uit Zuid-Holland (504 mensen), Noord-Brabant (481) en Gelderland (405). Op de Antillen kregen 80 mensen een lintje.

De oudste gedecoreerde is Mary Benjamin uit Aruba. Met haar 110 jaar is ze de oudste geridderde ooit. Voor haar kerk organiseerde ze fondswervingsacties, onder meer voor een eigen gebouw voor het gebedshuis. De jongste gedecoreerde is de 35-jarige Marleen Mulders uit Tilburg. Zij zet zich sinds 2002 als ervaringsdeskundige in voor kinderen met kanker.

Wegens corona worden de lintjes verspreid over een hele week (tot en met zaterdag 1 mei) uitgereikt. Daarbij worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Niet iedereen die wordt voorgedragen voor een lintje krijgt er uiteindelijk een. Er zijn 3117 voordrachten voor de lintjesregen van dit jaar gedaan. De burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de verantwoordelijk minister moeten naar elk voorstel kijken. Pas als de minister positief heeft geadviseerd, mag koning Willem-Alexander tekenen voor de onderscheiding. Ongeveer een op de negen voordrachten is afgewezen. Ook dat komt overeen met afgelopen jaren.