Amsterdam wil dat iedereen het Vondelpark verlaat

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark helemaal afgesloten en wil dat iedereen eruit vertrekt. Het werd er te druk. Er mocht al niemand meer in, mensen mogen het park nu alleen nog uit.

Rond 14.00 uur vierden honderden mensen feest rond het standbeeld van Vondel, met muziek. Mensen staan te dicht op elkaar, constateert de gemeente.

In het park fietsen toezichthouders rond en bij een hoofdingang staat een politiebusje. Tegen het einde van de ochtend kwamen er steeds meer mensen het park in, vaak met koelboxen en volle boodschappentassen. Daarna gingen al de zij-ingangen dicht en iets later het hele park.