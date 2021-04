Concert The Streamers begint met opname in paleis

De gelegenheidsformatie The Streamers is dinsdagavond om iets voor half negen het livestreamconcert bij het terrein bij Paleis Noordeinde in Den Haag begonnen. De groep, bestaande uit onder anderen Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon, treedt op vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Volgens de organisatie keken bij de start van het concert ruim 2 miljoen mensen. Daarmee trok het concert meer kijkers dan het vorige optreden in Koninklijk Theater Carré. Hier keken op het hoogtepunt 1,8 miljoen mensen naar. De kijkers logden dinsdag niet alleen in vanuit Nederland, maar ook vanuit tientallen andere landen.

Het optreden begon later dan gepland door een stormloop op kaartjes in de laatste paar uur. De organisatie liet tickethouders via sociale media weten dat zij even geduld moesten hebben. Het voorprogramma, dat bestond uit een rondleiding van Frank Lammers door de Koninklijke Stallen, begon al iets na 20.00 uur.

Het eerste lied was een cover van Our house van Crosby, Stills & Nash door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel van Velzen. Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde. Het eerste lied dat live op de binnenplaats werd gezongen was Alles is liefde, de titelsong van de gelijknamige film uit 2007.

Eerder op de dag kwamen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane al even kijken bij de repetitie. Het is voor het eerst dat bij Paleis Noordeinde een groot popconcert plaatsvindt.