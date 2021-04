Drukte in steden door mooi weer op Koningsdag

In heel Nederland is het druk in parken en op straat vanwege het mooie weer en Koningsdag. In Amsterdam, Utrecht en Haarlem werden mensen opgeroepen niet meer naar de stad te komen. Ook in Arnhem roept de gemeente mensen op weg te blijven van de Markt in het centrum, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat het maximale aantal deelnemers aan een demonstratie daar is bereikt. Ook is het in onder meer Maastricht, Breda en Tilburg erg druk op sommige plekken.

In Amsterdam zijn het Vondelpark en het Sarphatipark afgesloten. Mensen mogen daar alleen nog maar uit. De politie heeft ingegrepen in het Vondelpark. Grote groepen moesten daar weg, veel mensen hebben het park rennend verlaten, mogelijk uit angst gearresteerd te worden.

In Haarlem is het vooral druk aan het Spaarne, daar zijn veel mensen bijeengekomen. De politie heeft een aantal verkooppunten van horeca al gesloten, om de drukte wat te verminderen. Ook zijn grote groepen gevraagd om te vertrekken en is de Damstraat richting het Spaarne afgesloten.

Ook in Rotterdam zoeken mensen de buitenlucht en elkaar op. De gemeente meldt ook daar dat het op veel plekken in de stad te druk is. Het gaat dan om onder meer het Kralingse Bos, de Witte de Withstraat, het Noordplein, en bij Hotel New York op de Kop van Zuid. “Kom niet meer naar deze plekken. #VermijdDrukte! Zoek een rustig plekje elders”, twittert de gemeente.

Bij de demonstratie in Arnhem van een groep die zich ‘Weg met dit kabinet’ noemt, zijn maximaal vijfhonderd mensen welkom. Het Valkenburgpark in Breda en het Spoorpark in Tilburg zijn ook afgesloten. In Maastricht vroeg de politie mensen om het Stadspark te verlaten vanwege de drukte en daar werd volgens een politiewoordvoerster goed gehoor aan gegeven. In Utrecht zoeken veel mensen met name park Lepelenburg op en is het druk rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht.

De Prinsentuin in Leeuwarden is ook erg vol. Een gemeentewoordvoerster zegt dat er voorlopig niet is ingegrepen, maar dat daar nog over wordt gesproken. Er zijn wel agenten en handhavers aanwezig in het park. De gemeente Groningen roept mensen op om niet meer naar het Noorderplantsoen te komen vanwege de drukte, boa’s en agenten handhaven daar de coronaregels. Op het verlaagde Wellenpad in Deventer is het ook erg druk, de gemeente Deventer vraagt mensen ergens anders heen te gaan.