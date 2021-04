Huizenprijzen blijven stijgen, enorm tekort aan woningen

Koopwoningen zijn in maart ruim 11 procent duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is de grootste stijging van de huizenprijzen sinds de zomer van 2001, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster. Volgens voorspellingen van economen zou er nog een klap aankomen, maar tot op heden zit de woningmarkt in de lift.

Sterkste prijsstijging in twintig jaar

Het historische lage aanbod van woningen heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde verkoopprijs van een huis in het eerste kwartaal van dit jaar op jaarbasis met 15 procent is gestegen. Het tekort aan nieuwe huizen in combinatie met lage rentes, waardoor het voor consumenten makkelijker is om een hogere hypotheek te krijgen, zorgen ervoor dat de prijzen blijven stijgen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) hebben we te maken met de sterkste prijsstijging in twintig jaar.

Keuze uit twee huizen

Het aanbod van woningen is in het eerste kwartaal met 42 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder tot ongeveer 17.500 woningen. Volgens een rapport uit 2019 is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen. Dit zal nog verder oplopen tot 410.000 in 2025. Voor mensen die toch een huis weten te bemachtigen, moeten meer dan de vraagprijs neertellen. Mensen die hun huis te koop zetten, zijn deze na ongeveer een maand kwijt. Waar vroeger het aanbod groot was en consumenten volop konden kiezen, heeft volgens het NVM een huizenkoper gemiddeld gezien nog maar de keuze uit twee huizen.

Uit het kadasteronderzoek blijkt dat veel mensen in coronatijd besloten hebben om hun huis te verbouwen. Een toename in het aantal verbouwingen was al in gang gezet voor de coronacrisis. Het aantal aanvullende hypotheekleningen tot honderd duizend euro voor een verbouwing nam in de eerste twee maanden van 2020 al met bijna vijftig procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Door het stijgen van de huizenprijzen is het makkelijker om een hypotheeklening te krijgen voor een verbouwing.

Verbouwen

Aanbouw, badkamer of keuken verbouwen, dakkapel, kozijnen vervangen, dubbelglas, huis isoleren of stucwerk; de verbouwingsdrift is nog steeds gaande. Consumenten weten online hun benodigde spullen te vinden, zoals afkortzagen, kamersteiger, boormachine, bandschuurmachine of een LED-bouwlamp. Veel huiseigenaren gaan zelf aan de slag, maar er wordt ook veel uitbesteed. Het zijn gouden tijden voor aannemers, stukadoors, metselaars en loodgieters. De planning zit dusdanig vol, dat mensen soms maanden moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn.

Gemiddelde huizenprijs

De verwachting is dat het aantal te koop staande woningen nog verder zal dalen. De hypotheekrente heeft op dit moment weinig invloed op de huizenprijzen, want ook als deze een procent zou stijgen, zijn er nog steeds genoeg consumenten die willen kopen. Het zou zomaar kunnen dat de gemiddelde huizenprijs van 400.000 euro nog verder omhoog gaat. Dit heeft wel tot gevolg dat steeds minder mensen een woning kunnen kopen, met name starters. Het inkomen van veel Nederlanders stijgt niet zo hard als de huizenprijzen.

Overigens zijn de regionale verschillen groot. Met name in Noord-Nederland zijn de huizenprijzen flink gestegen. Neem een gemeente Opsterland in Friesland of zuidwest Drenthe. Daar zijn de huizenprijzen gemiddeld met twintig procent gestegen. Steeds meer Nederlanders verlaten de stad, met name sinds de coronacrisis. Door het vele thuiswerken is de noodzaak om dichtbij werk te wonen afgenomen en mensen hebben meer behoefte aan ruimte.